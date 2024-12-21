Якою буде пенсія, якщо є 30 років стажу

Розмір пенсії визначатиметься за формулою, встановленою законодавством. 24 Канал розповідає, на яку виплату може розраховувати людина, якщо у 2025 році у неї буде 30 років стажу.

Дивіться також Трудовий стаж для виходу на пенсію: які правила стануть чинними у 2025 році

Як розраховується пенсія у 2025 році

Основна формула для розрахунку пенсії залишається незмінною: Пенсія = Сз × Ікз × Кс,

де:

Сз — середня заробітна плата в Україні, яка враховується для розрахунку (за три роки перед виходом на пенсію);

Ікз — ваш коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати в Україні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (визначається множенням кількості років стажу на 1%).

Важливо. Для людини із 30 роками стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,30 (30 × 1%).

Станом на грудень 2024 року середня заробітна плата, яка враховуватиметься для розрахунку пенсій у 2025 році, прогнозовано становитиме близько 15 000 гривень. Точну цифру затвердить Пенсійний фонд на початку року.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Приклад розрахунку пенсії

Розглянемо, як розраховується пенсія для людини з 30 роками стажу та середньою заробітною платою на рівні 15 000 гривень.

Коефіцієнт заробітної плати (Ікз): якщо ваша зарплата була рівною середній зарплаті в країні (15 000 грн), то він дорівнюватиме 1,0.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс): для 30 років стажу – 0,30.

Розрахунок: Пенсія = 15 000 гривень× 1,0 × 0,30 = 4 500 гривень.

Мінімальна пенсія у 2025 році

У 2025 році мінімальна пенсія залежатиме від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Згідно з проєктом бюджету, прожитковий мінімум буде поступово підвищуватися:

З 1 січня 2025 року — 2 800 грн;

З 1 липня 2025 року — 2 950 грн;

З 1 грудня 2025 року — 3 000 грн.

Отже, мінімальна пенсія в 2025 році не буде нижчою за ці показники.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 32 роки стажу. Якщо у вас 30 років стажу, пенсія за віком призначається лише у 63 роки.

Зауважте. Якщо у 2025 році у вас буде 30 років стажу, пенсія розраховуватиметься залежно від вашої середньої зарплати та коефіцієнта стажу. Для тих, хто прагне вийти на пенсію у 60 років, важливо мати необхідний мінімальний стаж (32 роки). Деталі розрахунку можна уточнити в відділенні Пенсійного фонду, чи на сайті.