Зеленського та українців удостоїли нагородою філантропічного саміту Forbes 400

Володимир Зеленський 23 вересня взяв участь у Forbes 400 Summit on Philantropy. Президент виступив з промовою у режимі онлайн, після чого його та весь український народ удостоїли нагородою саміту.

Про нагородження Зеленського та всіх українців оголосив засновник некомерційної організації World Central Kitchen Хосе Андрес. Він підкреслив, що Україна нині бореться не лише за власну демократію та свободу, але й за свободу та демократію у всьому світі, передає Бізнес 24.

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Виступ Зеленського на Forbes 400 Summit on Philantropy 2022

Володимир Зеленський почав свою промову зі ствердження, що Україна зараз – це єдине місце на землі, яке дуже органічно поєднує інвестування та філантропію. Президент зауважив на досвіді, якого набула наша держава, і якого можуть набути інші країни разом з нами.

За словами Зеленського, в Україні можна бути інвестором і, як результат цього, де-факто філантропом щодо інших. Можна бути звичайним бізнесменом, і така цілком звична економічна активність трансформується у справжню допомогу для сотень мільйонів та навіть мільярдів людей.

Просто погляньте, як багато у світі залежить від постачання аграрної продукції з України на глобальний ринок. Для суб'єктів агросектору, бізнесменів і фермерів в Україні – це бізнес, робота, економіка. Але, як наслідок, – це право на їжу для сотень мільйонів людей у країнах Африки, Азії, Європи,

– навів приклад президент.

Лідер нашої держави підкреслив, що зараз Україна відправляє агропродукцію в Ефіопію, Сомалі, Ємен та інші країни, і це є реальним порятунком життів. Проте дуже багато залежить від логістики.

Коли росія заблокувала наші морські порти, експорт скоротився у рази. Бо зерно, соняшник та інша агросировина – це такий вантаж, логістику постачання якого дуже й дуже складно перебудувати. Великі обсяги можуть доправлятися зараз передусім морем. Треба більше інвестицій у розширення технологій експорту,

– наголосив Зеленський.

За його словами, інвестуючи в агропереробку в Україні та будівництво сховищ для продовольства, можна не лише розширити логістичні можливості для постачання агропродукції, а й розширити номенклатуру товарів, які можуть експортуватися.

Що більше доданої вартості виробляє Україна, то більше доданої безпеки отримують люди у світі,

– заявив президент.

Експорт енергоресурсів

Зеленський також не оминув увагою виробництво в Україні електроенергії. З одного боку, за його словами, це доволі прибутковий бізнес, проте, враховуючи можливість нашої держави експортувати ресурс, – це водночас реальний інструмент недопущення енергетичної бідності для десятків мільйонів людей у країнах Європи.

Президент підкреслив, що нині до нашої держави звертається Молдова, Румунія, Польща та інші країни з проханням допомогти їм електрикою взимку. Ми готові допомагати, і саме тому інвестиції у розширення наших енергопотужностей – це порятунок від холоду для низки народів.

Ба більше! Можливість для України експортувати десятки гігават електрики – важливий чинник у європейській кліматичній політиці. Зараз Європа, на жаль, усе ще сильно залежить від брудних енергоресурсів росії. Вони брудні не тільки тому, що їх продаж є способом росії фінансувати війну. Не тільки тому, що їх спалення забруднює атмосферу. А ще й тому, що вони видобуваються настільки грубо й неакуратно стосовно довкілля, що їх видобуток у росії є синонімом екологічного лиха,

– зауважив президент.

Також Зеленський наголосив на колосальних можливостях України у розвитку водневої енергетики та транспортування "зеленого" водню у країни Європи. Сонце, вітер, атомна енергетика – усе це у нас є, і є не просто мільярдами доларів, які можна інвестувати та заробити, а мільярдами доларів, що працюватимуть на допомогу різним країнам та народам.

Вектор на екологічність

За словами президента, Україна щороку генерує десятки мільйонів кубів деревини. При цьому, забезпечується відновлення лісів. Інвестиції у виробництво екологічних товарів з дерева та целюлози у нашій державі – це спосіб зменшити використання нафтопродуктів та пластику у світі, і частина спільного захисту довкілля.

Інший приклад – усьому світу необхідні добрива для виробництва продуктів харчування. Замість того, щоб купувати чи виготовляти їх з російського газу, можна побудувати потужності для виробництва десятків мільйонів тонн чистого й дешевого аміаку в Україні.

Україна ніколи не вела незаконних воєн. Ми – не агресори. Ми ніколи не бажали зла іншим народам. Ми ніколи не робили геополітику засобом для підкорення когось іншого… Коли будь-який економічний гравець працює у нас, це означає, що економічний потенціал, який він створює своїм бізнесом, допомагає реалізації тільки миру, тільки мирних цілей,

– зазначив Зеленський.

Чому варто інвестувати в Україну

Президент наголосив, що будь-яка компанія, яка нині продовжує працювати у росії, опосередковано допомагає злу – щонайменше, сплачує податки у бюджет країни-агресорки, тобто підтримує її економіку, яка слугує терору. За його словами, коли будь-яка держава заграється з геополітикою і стає агресором, бізнес неминуче стає співучасником цього зла.

Саме тому ми пропонуємо усім компаніям і світовому бізнесу починати діяльність в Україні – локалізувати тут своє виробництво, працювати з нашою державою, щоб мати доступ до величезних ринків ЄС, Великої Британії, Канади та решти націй, з якими ми дружні.

Зеленський додав, що нині ми віддаємо пріоритет розвитку різних галузей нашої переробної промисловості та навіть маємо спеціальну програму її розвитку. Україна пропонує світовим інвесторам долучитися до її реалізації.

Це саме той процес, коли інвестиції, бізнес, економіка, просто працюючи, стають філантропією, бо можуть збільшити потенціал миру у світі і зменшити потенціал агресорів,

– зазначив лідер України.

До слова, президент також зауважив на перспективах й можливостях нашого IT-сектору та галузі виробництва дронів. Він підкреслив, що цифровізація в Україні має потужний соціальний аспект – це цифрові документи, доступ до послуг онлайн, а також високий рівень цифровізації бізнес-процесів.

Будь-яке суттєве зусилля бізнесу приводить до таких результатів, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на життя інших людей, можуть зробити добро… Бізнес має цю силу, і я закликаю всіх вас сміливо використовувати цю силу бізнесу – інвестувати так, щоб це було водночас і допомогою нормальному життю різних народів. Запрошую всіх вас в Україну,

– підсумував Володимир Зеленський.

Промова Зеленського та нагородження на Forbes 400 Summit on Philantropy 2022: дивіться відео