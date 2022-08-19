У русалки з'явився кокошник: росіяни пробили чергове дно креативності у ребрендингу Starbucks

Американська Starbucks повністю вийшла з російського ринку. Активи компанії на території країни-агресорки викупив репер тіматі разом з ресторатором антонам пінскім.

Пообіцявши "круте імпортозаміщення", російський виконавець пробив чергове дно у ребрендингу кав'ярень. тіматі вирішив "креативно" перейменувати Starbucks у Stars Coffee, а русалка на логотипі американської компанії тепер просто стала "слов'яночкою" з кокошником на голові, передає 24 канал.

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Про продаж усіх своїх 130 закладів на території росії Starbucks заявила 23 травня. 15 липня стало відомо, що активи компанії купують репер тіматі та бізнесмен антон пінскій. Суму угоди сторони не розголошують.

Замість того, аби придумати щось справді своє й оригінальне, росіяни вчинили, як завжди, – дещо видозмінили оригінальний логотип і зареєстрували співзвучну з американською торгову марку Stars Coffee.

У двохвостої русалки з оригінального логотипу, своєю чергою, зникли хвости, а на голову їй вліпили кокошник. При цьому впізнавані кольори американського бренду тіматі вирішив взагалі не змінювати.

"Нове" лого колишньої Starbucks у росії / Фото з російських ЗМІ

Додамо, що перший заклад Stars Coffee відчинився 18 серпня у Москві. Наступного тижня планується відкриття ще 10, а згодом – усіх 130 кав'ярень. З них 90 працюватимуть у столиці країни-агресорки, а решта – у наближених великих містах, зокрема найбільше – у Санкт-Петербурзі. Бідніші регіони при цьому залишаться без "модної реперської кави".

Разом з тим тіматі придумав, що його Stars Coffee матиме три формати закладів, зокрема будуть окремі, "преміальні" кав'ярні. Їх репер планує буквально перетворити на бари для московської еліти й продавати там алкоголь. Крім того, у деяких з них будуть подавати страви азійської кухні.

Нагадаємо, що екзотичну кухню вже готують у російській мережі "Вкусно і точка", що відкрилась на базі активів McDonald's. Там подають ексклюзивні запліснявілі булочки, бургери з комахами і протерміновані соуси.