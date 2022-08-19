Пообещав "крутое импортозамещение", российский исполнитель пробил очередное дно в ребрендинге кофеен. тимати решил "креативно" переименовать Starbucks в Stars Coffee, а русалка на логотипе американской компании теперь просто стала "славяночкой" с кокошником на голове, передает 24 канал.

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О продаже всех своих 130 заведений на территории россии Starbucks заявила 23 мая. 15 июля стало известно, что активы компании покупают рэпер тимати и бизнесмен антон пинский. Сумму сделки стороны не разглашают.

Вместо того чтобы придумать что-то действительно свое и оригинальное, россияне поступили, как всегда, – несколько видоизменили оригинальный логотип и зарегистрировали созвучную с американской торговую марку Stars Coffee.

У двухвостой русалки из оригинального логотипа, в свою очередь, исчезли хвосты, а на голову ей влепили кокошник. При этом узнаваемые цвета американского бренда тимати решил вообще не менять.

"Новое" лого бывшей Starbucks в россии / Фото из российских СМИ

Добавим, что первое заведение Stars Coffee открылось 18 августа в Москве. На следующей неделе планируется открытие еще 10, а затем – всех 130 кофеен. Из них 90 будут работать в столице страны-агрессорки, а остальные – в приближенных крупных городах, в том числе больше всего – в Санкт-Петербурге. Более бедные регионы при этом останутся без "модного репэрского кофе".

Вместе с тем тимати придумал, что его Stars Coffee будет иметь три формата заведений, в том числе отдельные, "премиальные" кофейни. Их рэпер планирует буквально превратить в бары для московской элиты и продавать там алкоголь. Кроме того, в некоторых из них будут подавать блюда азиатской кухни.

Напомним, что экзотическую кухню уже готовят в российской сети "Вкусно и точка", открывшейся на базе активов McDonald's. Там подают эксклюзивные заплесневевшие булочки, бургеры с насекомыми и просроченные соусы.