Мільярди у відновлення та 600 рейсів на тиждень: лоукостер Ryanair повернеться в Україну
Джерело:DW
Як відомо, найвище керівництво лоукостера Ryanair прибуло в Україну для переговорів щодо відновлення роботи. Схоже на те, що в авіагалузі нашої держави очікується великий підйом.
Найбільша авіакомпанія Європи вже проводить активну роботу щодо повернення на український ринок. Лоукостер вірить, що наш ринок є вкрай перспективним.
До речі Літаки повернуться у небо: боси лоукостера Ryanair в Україні і вже домовляються про польоти
Коли Ryanair літатиме в Україну
За підсумками зустрічі з українськими делегаціями Ryanair пообіцяв повернутися в Україну, як тільки Агенція з авіаційної безпеки Європейського Союзу оцінить безпеку польотів над нашою територією. Оскільки лоукостер виступив ініціатором процесу, то очікується, що це станеться не довше як за 2 місяці після завершення війни.Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.
Плани Ryanair щодо України наступні:
- 600 рейсів на тиждень;
- 3 мільярди на відновлення галузі в Україні;
- 30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові;
- рейси будуть здійснюватися до європейських столиць;
- будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою;
- налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру.
У Ryanair переконані, що низькі тарифи на авіаперевезення не лише допоможуть відновити галузь, а й сприятимуть швидкому розвитку України.