Автосалони, нерухомість у Криму, кар'єр та готель: які активи конфіскували у колаборанта Сальдо

Колаборант Володимир Сальдо володів великою кількістю активів. Їх географія виходить далеко за межі Херсонщини. Усе майно посіпаки окупантів стягнули на користь держави.

У Сальдо конфіскували все майно

Перш ніж перейти на сторону росіян, зрадник Володимир Сальдо встиг набути чимало активів. Аналітики VKURSI з'ясували, який майном володів колаборант та який прибуток воно йому приносили, передає 24 Канал.

Читайте також "Росатом" як інструмент впливу: скільки ядерна галузь приносить Росії коштів

Усі активи зрадника Сальдо конфіскували на користь держави наприкінці серпня. До Фонду державного майна передали земельні ділянки, багато нерухомості, два автосалони, автомобіль та гранітний кар'єр на Житомирщині.

Для того, щоб приховати свій майновий стан, частину активів зрадник Сальдо оформив на колишню дружину та доньку. Саме вони були кінцевими бенефіціарами ПрАТ "Каштан" (гранітний кар'єр), ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія), ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів та СТО) та ТОВ Конка (організацією відпочинку у Херсоні.)

Скільки нерухомості було у зрадника

На користь держави у Сальдо конфіскували багато нерухомості. Цікаво, що на відміну від бізнесів, зрадник рухоме та нерухоме майно записував на себе.

Також у колаборанта конфіскували його автомобіль – Volvo XC90 2020 року.

До Фонду держмайна після конфіскації передали наступні активи:

три земельні ділянки;

готель у Херсоні (3279,9 квадратних метрів);

апартаменти у Ялті (304,2 квадратних метрів);

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

будівля на три поверхи у Херсоні (2143,3 квадратних метрів);

будинок у Херсоні (236,7 квадратних метрів);

квартира в Оренді (135,1 квадратних метрів);

квартира в Одесі (128,5 квадратних метрів);

квартира в Херсоні (36,8 квадратних метрів).

Які доходи приносив бізнес колаборанту

Готелі

Згідно з офіційними даними, у готельний бізнес колаборанта у 2021 році приніс 86,9 мільйона гривень прибутку. Вже наступного року, під час війни, дохід обвалився до 4,25 мільйона гривень.

Гранітний кар'єр

Видобуток будівельного каменю, вапняку, крейди та іншої твердої породи на Житомирщині у 2022 році приніс дохід у 2,28 мільйона гривень. Цікаво, що підприємство кілька разів мало податковий борг, тому мусить сплатити 172 тисячі гривень штрафу.

Транспорт

Що стосується ПрАТ "Дельта Сервіс", то відомо лише про дані 2019 та 2020 років. Тоді бізнес приніс дохід у 2,17 мільйона гривень та 135 тисяч гривень відповідно. У власності компанії є 4 будинки у Херсоні, з них 3 – в іпотеці.

Автосалони

У 2020 році "Бебко-Авто" вдалося заробити лише 70 тисяч гривень, до цього дохід бізнесу був нульовим. Дані за пізніший період відсутні.

Компанія була офіційним дилером Volvo та Ford у Херсоні.

Організація розваг

ТОВ "Конка", яке було зареєстроване на доньку Сальдо (40% власності), у 2020 році заробила 707 тисяч гривень. Більш "свіжі" дані відсутні. У 2022 році компанії анулювали ліцензію на торгівлю алкогольними напоями.