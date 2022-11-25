Samsung відмовився повертатися до Росії через загрозу санкцій

Південнокорейський виробник техніки Samsung не повернеться в Росію до закінчення війни. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на співробітників двох компаній-партнерів з виробництва електроніки.

Samsung відмовився повертатися до Росії

Співрозмовники на яких посилаються російські ЗМІ, припускають, що причиною відмови повертатись на ринок Росії могло стати побоювання щодо вторинних санкцій з боку США.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

У компанії панували відновити постачання до країни-агресорки у жовтні, однак через оголошення у Росії часткової мобілізації, плани змінились. У пресслужбі південнокорейської компанії розповіли, що в Samsung поки не ухвалила рішення про відновлення постачань до Росії.

Паралельний імпорт в Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні компанія Samsung припинила офіційне постачання своїх товарів у Росію. Таке ж рішення прийняли й багато інших великих виробників техніки, як от Apple, Dell, Siemens, ASUS, Logitech, Sony та інші.

Щоб уникнути дефіциту закордонної техніки, влада Росії легалізували паралельний імпорт, або іншими словами контрабанду. Тобто мовиться про постачання товарів без згоди їх правовласника. У список, наприклад, входять товари Apple, Samsung, Asus, Sony.

Але варто зауважити, що через такий паралельний імпорт покупці ризикують придбати підробку або неоригінальну продукцію. Це може статись через велику кількість неофіційних постачальників, адже є ризик стати власником бракованого девайса або неякісної підробки.