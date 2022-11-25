Samsung відмовився повертатися до Росії

Співрозмовники на яких посилаються російські ЗМІ, припускають, що причиною відмови повертатись на ринок Росії могло стати побоювання щодо вторинних санкцій з боку США.

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У компанії панували відновити постачання до країни-агресорки у жовтні, однак через оголошення у Росії часткової мобілізації, плани змінились. У пресслужбі південнокорейської компанії розповіли, що в Samsung поки не ухвалила рішення про відновлення постачань до Росії.

Нагадаємо! Після початку повномасштабної війни в Україні компанія Samsung припинила офіційне постачання своїх товарів у Росію. Таке ж рішення прийняли й багато інших великих виробників техніки, як от Apple, Dell, Siemens, ASUS, Logitech, Sony та інші.

Паралельний імпорт в Росії

Щоб уникнути дефіциту закордонної техніки, влада Росії легалізували паралельний імпорт, або іншими словами контрабанду. Тобто мовиться про постачання товарів без згоди їх правовласника. У список, наприклад, входять товари Apple, Samsung, Asus, Sony.

Але варто зауважити, що через такий паралельний імпорт покупці ризикують придбати підробку або неоригінальну продукцію. Це може статись через велику кількість неофіційних постачальників, адже є ризик стати власником бракованого девайса або неякісної підробки.