Samsung отказался возвращаться в Россию

Собеседники на которых посылаются российские СМИ, предполагают, что причиной отказа возвращаться на рынок России могло стать опасение по поводу вторичных санкций со стороны США.

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В компании планировали возобновить поставки в страну-агрессорку в октябре, однако из-за объявления в России частичной мобилизации, планы изменились. В пресс-службе южнокорейской компании рассказали, что в Samsung пока не приняла решение о возобновлении поставок в Россию.

Напомним! После начала полномасштабной войны в Украине компания Samsung прекратила официальные поставки своих товаров в Россию. Такое же решение приняли и многие другие крупные производители техники, как Apple, Dell, Siemens, ASUS, Logitech, Sony и другие.

Параллельный импорт в Россию

Чтобы избежать дефицита зарубежной техники, власти России легализовали параллельный импорт, или другими словами контрабанду. То есть говорится о поставках товаров без согласия их правообладателя. В список, например, входят товары Apple, Samsung, Asus, Sony.

Но стоит заметить, что из-за такого параллельного импорта покупатели рискуют приобрести подделку или неоригинальную продукцию. Это может произойти из-за большого количества неофициальных поставщиков, ведь есть риск стать владельцем бракованного девайса или некачественной подделки.