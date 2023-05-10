Велике повернення: PepsiCo відновлює українське виробництво Садочка та Sandora

Виробництво популярних товарів в Україні поволі оживає. Компанія PepsiCo повідомила про те, що знову запустила виробництво популярних соків.

Українське представництво компанії PepsiCo повідомило про те, що відновило виробництво соків Sandora та Садочок на українських потужностях. Заводи вже працюють у Вишневому, що поблизу Києва, та у Миколаївській області.

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Як повідомила керівниця відділу з корпоративних комунікацій Аліна Матковська, перенесення чотирьох виробничих ліній в Вишневе зайняло 6 місяців.

Також ми поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні,

– заявила вона.

Згідно з планом компаній, вже найближчим часом вдасться відновити усю лінійку асортименту соків, яка була в Україні до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Які соки, виготовлені в Україні, незабаром з'являться на полицях магазинів:

Sandora:

апельсин;

вишня;

томат;

мультивітамін;

гранат;

Садочок:

яблуко-виноград;

мультивітамін;

мультифрукт;

томат.

Соки Sandora повернулися на прилавки українських магазинів наприкінці 2022 року. Їх виготовляли у Польщі та Румунії.