Українське представництво компанії PepsiCo повідомило про те, що відновило виробництво соків Sandora та Садочок на українських потужностях. Заводи вже працюють у Вишневому, що поблизу Києва, та у Миколаївській області.

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Як повідомила керівниця відділу з корпоративних комунікацій Аліна Матковська, перенесення чотирьох виробничих ліній в Вишневе зайняло 6 місяців.

Також ми поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні,

– заявила вона.

Згідно з планом компаній, вже найближчим часом вдасться відновити усю лінійку асортименту соків, яка була в Україні до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Які соки, виготовлені в Україні, незабаром з'являться на полицях магазинів:

Sandora:

апельсин;

вишня;

томат;

мультивітамін;

гранат;

Садочок:

яблуко-виноград;

мультивітамін;

мультифрукт;

томат.

Соки Sandora повернулися на прилавки українських магазинів наприкінці 2022 року. Їх виготовляли у Польщі та Румунії.