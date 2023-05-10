Українське представництво компанії PepsiCo повідомило про те, що відновило виробництво соків Sandora та Садочок на українських потужностях. Заводи вже працюють у Вишневому, що поблизу Києва, та у Миколаївській області.
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Як повідомила керівниця відділу з корпоративних комунікацій Аліна Матковська, перенесення чотирьох виробничих ліній в Вишневе зайняло 6 місяців.
Також ми поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні,
– заявила вона.
Згідно з планом компаній, вже найближчим часом вдасться відновити усю лінійку асортименту соків, яка була в Україні до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Які соки, виготовлені в Україні, незабаром з'являться на полицях магазинів:
Sandora:
- апельсин;
- вишня;
- томат;
- мультивітамін;
- гранат;
Садочок:
- яблуко-виноград;
- мультивітамін;
- мультифрукт;
- томат.
Соки Sandora повернулися на прилавки українських магазинів наприкінці 2022 року. Їх виготовляли у Польщі та Румунії.