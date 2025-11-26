"Тихо позбувся": уродженець України продав свою частку в "Лукойлі"

Російський бізнесмен Леонід Федун продав свою частку в "Лукойлі" назад компанії. Він був співзасновником нафтового гіганта та пропрацював у компанії близько 30 років.

Як Федун продав акції "Лукойла"?

Західні санкції, запроваджені проти "Лукойла" у жовтні, значно вдарили по її діяльності, і компанія почала розпродавати іноземні активи, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Однак, за словами кількох джерел, Леонід Федун продав свою частку назад "Лукойлу" ще на початку 2025 року, намагаючись не привертати до цього увагу. Його частка у компанії становила близько 10%.

Це рідкісний приклад того, як російський мільярдер тихо позбувається своїх активів у Росії,

– зазначає видання.

Лукойл ще у серпні "Лукойл" оголосила, що планує анулювати 76 мільйонів своїх акцій, що складає приблизно 11% від усього капіталу, які компанія викупила з ринку у протягом 2024 – 2025 років.

За оцінкою аналітиків, Федун міг отримати за свою частку близько 7 мільярдів доларів за ринковою вартістю, хоча точна сума угоди невідома.

Зауважимо! Леонід Федун є уродженцем України, але свій бізнес збудував у Росії. Наразі він проживає у Монако і є резидентом цієї країни.

Які проблеми у "Лукойла" через санкції?

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефть" та "Лукойл", повідомили в Міністерстві фінансів. Також обмеження увели проти їхніх дочірніх підрозділів.

Окрім того, Велика Британія розширила власні санкції проти Росії, додавши "Лукойл" і "Роснефть" до списку підсанкційних компаній.

Після західних санкцій у "Лукойла" почалися серйозні проблеми:

Компанія зіткнулася із труднощами з продажу своїх іноземних активів. Зокрема, спробу продати ці активи швейцарській Gunvor було заблоковано Мінфіном США.

Акції російського "Лукойла" на Московській біржі різко впали, через що вона втратила близько 9,6 мільярда доларів ринкової вартості.

Варто знати! Наразі аналітики розглядають компанію як потенційну ціль для поглинання державною "Роснафтою", хоча та теж перебуває під західними санкціями.

Наслідки санкцій для "Лукойла": що ще відомо?