Російському порту кажуть "до побачення": який морський перевізник покидає ринок країни-агресорки

Внаслідок нових санкцій США проти Росії південнокорейський морський перевізник покидає один із портів Примор'ї. Через цей шлях морського сполучення країні-агресорці вдається отримувати боєприпаси для продовження війни в Україні.

Російський порт покидає південнокорейський перевізник

Як повідомляють у пресслужбі Sinokor, морський перевізник припиняє роботу у російському порту Східний у Примор'ї, оскільки оператор порту нещодавно потрапив під санкції США.

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Таким чином компанія та її "дочка" Hueng-A Line перестають доставляти товари за цим маршрутом з 10 березня.

Чого стосуються санкції

Останній рейс компанії в російський порт відбудеться наприкінці березня. Водночас на інших далекосхідних терміналах в Росії Sinokor продовжить роботу.

Ще у лютому, а саме 23 числа, порт Східний, який Global Ports – лідер російських контейнерних перевезень – потрапив під санкції США. Саме через цей порт Росія транспортує боєприпаси з КНДР для ведення війни з Україною.

Лише з вересня 2023 року в Росію з КНДР надійшло понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами та компонентами для їхнього виробництва.

А перевізник Sinokor разом із Hueng-A Line мав флот з 72 суден, що містили близько 100 тисяч стандартних контейнерів. Компанія на сьогодні входить до 20 найбільших морських ліній за обсягом перевезень.