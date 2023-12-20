Росія продовжує обходити санкції: які країни допомагають росіянам

Росія продовжує шукати шляхи для обходу санкцій. Туреччина неодноразово сприяла перевезенню заборонених товарів для росіян.

Чому не діють санкції проти Росії

Попри те, що колективний Захід продовжує вводити санкції, Росія знаходить шляхи їх обходу. Зокрема, користується транзитними послугами інших країн.

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Росії легко отримати майже все комерційне обладнання, зокрема телекомунікаційне, засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних машин і систем озброєння, а також дрони,

– повідомляє The New York Times

Для того аби обійти санкції, між собою об'єдналися російські урядовці та бізнесмени. У матеріалі The New York Times йдеться про витік інформації з електронної пошти керівництва Росії. Відповідно до отриманих даних, російські компанії маскувалися і отримували потрібну продукцію через китайських посередників.

Але не тільки Китай було помічено у співпраці з росіянами. Туреччина і Марокко займають нейтральну позицію у війні і надають Росії свої порти.

Гнучкість була найважливішою. У щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися порадами про те, які порти перевозитимуть товари, хто торгуватиме в рублях і де можна ремонтувати кораблі під російським прапором, свідчать документи,

– стверджують журналісти The New York Times

Як Марокко підтримує Росію

У злитих даних є інформація про отримання російською стороною обладнання для біометричного спостереження ProSoft. В Росію ця техніка потрапляє через державний марокканський порт Tanger Med.

При цьому уряд Марокко відмежується від співпраці з Росією. Можновладці кажуть, що орендувати судноплавний простір можуть різні компанії і використовувати цю територію мають право як завгодно.

ProSoft також підтримував постачання західних технологій, зокрема мікрочіпи від Texas Instruments, Intel і NXP, за допомогою маловідомої компанії з металобрухту, зареєстрованої в Касабланці, Марокко. Аналіз пропозицій ProSoft виявив майже 300 продуктів для продажу, які містять чіпи Intel, а також компоненти, виготовлені Nvidia та штучним інтелектом,

– йдеться у розслідуванні

Некомерційна організація Silverado Policy Accelerator повідомляє, що саме Китай та Гонконг імпортували 85% від усіх напівпровідників, які отримувала Росія, починаючи з березня 2022 року. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення цей показник складав 27%.