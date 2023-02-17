Санкції вдарили по російському автопрому: населення масово пересідає на вживані авто

Західні санкції та вихід іноземних компаній відчутно вдарили по автомобільній галузі Росії: ціни почали зростати, а виробництво падати. Тож населення почало пересідати на вживані авто.

Санкції вдарили по російському автопром

Автомобільна галузь у Росії значною мірою залежала від іноземних виробників та імпортних запчастин. Також санкції вплинули й на ціну авто, тож населення почало частіше купувати вже вживані, оскільки на них ціна не змінилась.

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Росіяни менше купували автомобілів

За 2022 рік витрати на нові автомобілі серед населення впали на 52% – до 1,5 трильйонів рублів, або 20,4 мільярда доларів.

Кількість проданих нових автомобілів впала також впала – на 58,8%.

На старі автомобілі припадає майже три чверті всіх проданих автомобілів, порівняно з 55% у 2021 році.

Гроші ринули на ринок уживаних автомобілів, оскільки ціни на вживані автомобілі залишилися на колишньому рівні, водночас структура ринку нових автомобілів суттєво змінилася,

– сказав Reuters генеральний директор "Автостату" Сергій Удалов.

Які авто зараз на російському ринку

Виробництво автомобілів у Росії впало до найнижчого рівня з 1991 року. Причиною стала зупинка виробництва та продаж заводів західними автовиробниками. Також інфляція призвела до зростання цін та зниження рівня життя, попри зростання витрат на вживані автомобілі на 14%.

На російському ринку наразі наявні бюджетні "Лади" та китайські автомобілі ціною від 2 мільйонів рублів. Що стосується преміальних брендів, то вони практично повністю пішли, резюмує Reuters.

Також, згідно з даними "Автостату", середня ціна проданих минулого року нових автомобілів збільшилася на 17% – до 2,33 мільйона рублів, а вживаних – на 32%.