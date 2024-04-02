"Росія використовує тему голоду на Півдні проти нас": чому Захід не блокує російський імпорт

У той час, як українське зерно блокують польські фермери, російська агропродукції експортується у чималій кількості на Захід. Євродепутатка від Німеччини в ексклюзивному інтервʼю 24 Каналу розповіла, чи варто, на її думку, вводити заборону на імпорт російського збіжжя.

Заборона на експорт російського зерна

Що стосується заборони на експорт російського зерна, то Віола фон Крамон-Таубадель вважає правильним кроком те, що Захід вирішив не застосовувати подібні обмеження. На думку євродепутатки, у такому разі Росія використала б тему голоду на Півдні проти Заходу.

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Віола фон Крамон-Таубадель Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Вони кажуть тим країнам, які імпортують українське та російське зерно, мовляв: "Добре, ви мусите страждати від голоду, бо Захід наклав на нас санкції". Це неправда. Так, ми їх санкціонували, але ніколи на зерно, харчові продукти, засоби виробництва, такі як пестициди, азот і так далі санкцій не було. Тобто росіяни просто брешуть.

Тож якщо введуть заборону на російське зерно, а на світовому ринку відбудеться дефіцит, й в результаті чого ціни зростуть, Росія звинуватить у всьому Захід.

І я не думаю, що кількість російського зерна є значною. Але незалежно від ситуації з російським зерном, я вважаю, що ми повинні просто дозволити українському зерну рухатися вперед, щоб потім його експортувати з європейських портів,

– додає фон Крамон-Таубадель.

Хто найбільший імпортер російського зерна

Нагадаємо, що наприкінці березня єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зауважив, що Євросоюз імпортує з Росії близько 2,5 мільйонів тонн агротоварів.

Найбільшим імпортером у 2023 році стали:

Італія – закупила 478 тисяч тонн,

Латвія з 360 тисяч тонн,

Що стосується Польщі, то країна імпортувала у рази менше – 3,5 тисячі тонн зернових та 4 тисячі тонн олійних товарів.