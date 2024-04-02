"Россия использует тему голода на Юге против нас": почему Запад не блокирует российский импорт

В то время, как украинское зерно блокируют польские фермеры, российская агропродукция экспортируется в немалом количестве на Запад. Евродепутат от Германии в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, стоит ли, по ее мнению, вводить запрет на импорт российского зерна.

Запрет на экспорт российского зерна

Что касается запрета на экспорт российского зерна, то Виола фон Крамон-Таубадель считает правильным шагом то, что Запад решил не применять подобные ограничения. По мнению евродепутата, в таком случае Россия использовала бы тему голода на Юге против Запада.

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Виола фон Крамон-Таубадель Депутат Европейского парламента от Германии Они говорят тем странам, которые импортируют украинское и российское зерно, мол: "Хорошо, вы должны страдать от голода, потому что Запад наложил на нас санкции". Это неправда. Да, мы их санкционировали, но никогда на зерно, пищевые продукты, средства производства, такие как пестициды, азот и так далее санкций не было. То есть россияне просто врут.

Поэтому если введут запрет на российское зерно, а на мировом рынке произойдет дефицит, и в результате чего цены вырастут, Россия обвинит во всем Запад.

И я не думаю, что количество российского зерна является значительным. Но независимо от ситуации с российским зерном, я считаю, что мы должны просто позволить украинскому зерну двигаться вперед, чтобы потом его экспортировать из европейских портов,

– добавляет фон Крамон-Таубадель.

Кто крупнейший импортер российского зерна

Напомним, что в конце марта еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заметил, что Евросоюз импортирует из России около 2,5 миллионов тонн агротоваров.

Крупнейшим импортером в 2023 году стали:

Италия – закупила 478 тысяч тонн,

Латвия с 360 тысяч тонн,

Что касается Польши, то страна импортировала в разы меньше – 3,5 тысячи тонн зерновых и 4 тысячи тонн масличных товаров.