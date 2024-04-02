Запрет на экспорт российского зерна

Что касается запрета на экспорт российского зерна, то Виола фон Крамон-Таубадель считает правильным шагом то, что Запад решил не применять подобные ограничения. По мнению евродепутата, в таком случае Россия использовала бы тему голода на Юге против Запада.

Актуально Абсолютный позор, – евродепутата о блокировании украинского зерна на польской границе

Виола фон Крамон-Таубадель Депутат Европейского парламента от Германии Они говорят тем странам, которые импортируют украинское и российское зерно, мол: "Хорошо, вы должны страдать от голода, потому что Запад наложил на нас санкции". Это неправда. Да, мы их санкционировали, но никогда на зерно, пищевые продукты, средства производства, такие как пестициды, азот и так далее санкций не было. То есть россияне просто врут.

Поэтому если введут запрет на российское зерно, а на мировом рынке произойдет дефицит, и в результате чего цены вырастут, Россия обвинит во всем Запад.

И я не думаю, что количество российского зерна является значительным. Но независимо от ситуации с российским зерном, я считаю, что мы должны просто позволить украинскому зерну двигаться вперед, чтобы потом его экспортировать из европейских портов,

– добавляет фон Крамон-Таубадель.