Заборона на експорт російського зерна

Що стосується заборони на експорт російського зерна, то Віола фон Крамон-Таубадель вважає правильним кроком те, що Захід вирішив не застосовувати подібні обмеження. На думку євродепутатки, у такому разі Росія використала б тему голоду на Півдні проти Заходу.

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Віола фон Крамон-Таубадель Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Вони кажуть тим країнам, які імпортують українське та російське зерно, мовляв: "Добре, ви мусите страждати від голоду, бо Захід наклав на нас санкції". Це неправда. Так, ми їх санкціонували, але ніколи на зерно, харчові продукти, засоби виробництва, такі як пестициди, азот і так далі санкцій не було. Тобто росіяни просто брешуть.

Тож якщо введуть заборону на російське зерно, а на світовому ринку відбудеться дефіцит, й в результаті чого ціни зростуть, Росія звинуватить у всьому Захід.

І я не думаю, що кількість російського зерна є значною. Але незалежно від ситуації з російським зерном, я вважаю, що ми повинні просто дозволити українському зерну рухатися вперед, щоб потім його експортувати з європейських портів,

– додає фон Крамон-Таубадель.