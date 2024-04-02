Заборона на експорт російського зерна
Що стосується заборони на експорт російського зерна, то Віола фон Крамон-Таубадель вважає правильним кроком те, що Захід вирішив не застосовувати подібні обмеження. На думку євродепутатки, у такому разі Росія використала б тему голоду на Півдні проти Заходу.
Актуально Абсолютна ганьба, – євродепутата про блокування українського зерна на польському кордоні
Вони кажуть тим країнам, які імпортують українське та російське зерно, мовляв: "Добре, ви мусите страждати від голоду, бо Захід наклав на нас санкції". Це неправда. Так, ми їх санкціонували, але ніколи на зерно, харчові продукти, засоби виробництва, такі як пестициди, азот і так далі санкцій не було. Тобто росіяни просто брешуть.
Тож якщо введуть заборону на російське зерно, а на світовому ринку відбудеться дефіцит, й в результаті чого ціни зростуть, Росія звинуватить у всьому Захід.
І я не думаю, що кількість російського зерна є значною. Але незалежно від ситуації з російським зерном, я вважаю, що ми повинні просто дозволити українському зерну рухатися вперед, щоб потім його експортувати з європейських портів,
– додає фон Крамон-Таубадель.