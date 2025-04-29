Найбільша авіакомпанія Єгипту скоротить перевезення росіян
- AlMasria Universal Airlines скоротить перевезення росіян через вторинні санкції Євросоюзу, які обмежили придбання повітряних суден.
- Скорочення рейсів торкнеться туроператорів Anex Tour, Fun & Sun і Coral Travel, але рейси перерозподілять між російськими та єгипетськими перевізниками.
Перед початком туристичного сезону деякі авіакомпанії скоротяь рейси з Росії. Серед них – одна з найбільших авіакомпаній Єгипту AlMasria Universal Airlines.
Чому єгипетська авіакомпанія скоротить рейси з Росії
Причина перегляду льотної програми – вторинні санкції Євросоюзу, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання.
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Ці санкції обмежили придбання повітряних суден, тому AlMasria майже на третину скоротить перевезення з Росії на курорти Шарм-ель-Шейх та Хургада. У Росавіації повідомили, що єгипетська авіакомпанія вирішила скоротити кількість своїх рейсів до Росії через періодичні збої в розкладі.
Після перерахування одного з платежів гроші утримували на депозитному рахунку через те, що єгипетській авіакомпанії дорікнули в роботі з Росією. Тому в експлуатацію надійшли лише два літаки, та й то із затримкою більш ніж на 65 днів,
– розповів співрозмовник російського видання.
Відомо, що тоді AlMasria направила близько 100 мільйонів доларів на купівлю двох Airbus A321 і двох A330 для експлуатації на російському ринку.
Що відомо про рейси інших авіакомпаній
Перед початком туристичного сезону скасують 50% рейсів для туроператора Anex Tour, 37% – для Fun & Sun і 21% – для Coral Travel. Ці рейси перерозподілять між російськими перевізниками Azur, "Уральськими авіалініями" і Red Wings, а також єгипетськими Egypt Air, Air Cairo і Red Sea Airlines.
Також на рішення скоротити польоти в Росію вплинули загроза безпеці польотів через атаки дронів і регулярні затримки з відправленням рейсів.
Натомість закривати допуски єгипетської авіакомпанії не планують, оскільки через це можуть постраждати пасажири – квитки вже розпродали до середини літа й пересадити людей на інші рейси неможливо.