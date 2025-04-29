Перед початком туристичного сезону деякі авіакомпанії скоротяь рейси з Росії. Серед них – одна з найбільших авіакомпаній Єгипту AlMasria Universal Airlines.

Чому єгипетська авіакомпанія скоротить рейси з Росії

Причина перегляду льотної програми – вторинні санкції Євросоюзу, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання.

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Ці санкції обмежили придбання повітряних суден, тому AlMasria майже на третину скоротить перевезення з Росії на курорти Шарм-ель-Шейх та Хургада. У Росавіації повідомили, що єгипетська авіакомпанія вирішила скоротити кількість своїх рейсів до Росії через періодичні збої в розкладі.

Після перерахування одного з платежів гроші утримували на депозитному рахунку через те, що єгипетській авіакомпанії дорікнули в роботі з Росією. Тому в експлуатацію надійшли лише два літаки, та й то із затримкою більш ніж на 65 днів,

– розповів співрозмовник російського видання.

Відомо, що тоді AlMasria направила близько 100 мільйонів доларів на купівлю двох Airbus A321 і двох A330 для експлуатації на російському ринку.

Що відомо про рейси інших авіакомпаній

Перед початком туристичного сезону скасують 50% рейсів для туроператора Anex Tour, 37% – для Fun & Sun і 21% – для Coral Travel. Ці рейси перерозподілять між російськими перевізниками Azur, "Уральськими авіалініями" і Red Wings, а також єгипетськими Egypt Air, Air Cairo і Red Sea Airlines.

Також на рішення скоротити польоти в Росію вплинули загроза безпеці польотів через атаки дронів і регулярні затримки з відправленням рейсів.

Натомість закривати допуски єгипетської авіакомпанії не планують, оскільки через це можуть постраждати пасажири – квитки вже розпродали до середини літа й пересадити людей на інші рейси неможливо.