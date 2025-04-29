Почему египетская авиакомпания сократит рейсы из России

Причина пересмотра летной программы – вторичные санкции Евросоюза, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание.

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Эти санкции ограничили приобретение воздушных судов, поэтому AlMasria почти на треть сократит перевозки из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. В Росавиации сообщили, что египетская авиакомпания решила сократить количество своих рейсов в Россию из-за периодических сбоев в расписании.

После перечисления одного из платежей деньги удерживали на депозитном счете из-за того, что египетскую авиакомпанию упрекнули в работе с Россией. Поэтому в эксплуатацию поступили только два самолета, и то с задержкой более чем на 65 дней,

– рассказал собеседник российского издания.

Известно, что тогда AlMasria направила около 100 миллионов долларов на покупку двух Airbus A321 и двух A330 для эксплуатации на российском рынке.

Что известно о рейсах других авиакомпаний

Перед началом туристического сезона отменят 50% рейсов для туроператора Anex Tour, 37% – для Fun & Sun и 21% – для Coral Travel. Эти рейсы перераспределят между российскими перевозчиками Azur, "Уральскими авиалиниями" и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea Airlines.

Также на решение сократить полеты в Россию повлияли угроза безопасности полетов из-за атак дронов и регулярные задержки с отправлением рейсов.

Зато закрывать допуски египетской авиакомпании не планируют, поскольку из-за этого могут пострадать пассажиры – билеты уже распродали до середины лета и пересадить людей на другие рейсы невозможно.