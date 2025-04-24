Новые санкции против России

В целом пакет включает около 150 новых торговых ограничений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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В частности, санкции касаются поставки программного обеспечения, которое может использоваться для разведки и разработки новых нефтяных и газовых месторождений.

Министр санкций Великобритании Стивен Доути заявил, что новые ограничения имеют целью ослабить способность России вести войну, защитить украинское население и исключить дальнейшую коммерческую выгоду Кремля за счет британских компаний.

Важно! Новые санкции Великобритании против России вступили в силу немедленно и демонстрируют усиленный фокус Лондона на ограничениях в сфере торговли, в частности технологий, а не только финансов.

На какие товары и услуги наложили санкции

На этот раз ограничения касаются запрета экспорта в Россию современного программного обеспечения, технологий для оборонной и энергетической отраслей, а также – контроллеров для видеоигр, которые используются для управления дронами.

Санкции также охватывают экспорт электроники, в частности усилителей и микросхем, которые британское правительство называет "критически важными" для российского военно-промышленного комплекса.

Интересно! Кроме того, новые ограничения касаются поставок химикатов, оборудования, металлов и машин, чтобы сократить возможности России в производстве вооружения и развития промышленности.