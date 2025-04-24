Нові санкції проти Росії

Загалом пакет включає близько 150 нових торгівельних обмежень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Зокрема, санкції стосуються постачання програмного забезпечення, яке може використовуватися для розвідки та розробки нових нафтових і газових родовищ.

Міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті заявив, що нові обмеження мають на меті послабити здатність Росії вести війну, захистити українське населення та унеможливити подальшу комерційну вигоду Кремля за рахунок британських компаній.

Важливо! Нові санкції Великої Британії проти Росії набули чинності негайно й демонструють посилений фокус Лондона на обмеженнях у сфері торгівлі, зокрема технологій, а не лише фінансів.

На які товари та послуги наклали санкції

Цього разу обмеження стосуються заборони експорту до Росії сучасного програмного забезпечення, технологій для оборонної та енергетичної галузей, а також – контролерів для відеоігор, які використовуються для управління дронами.

Санкції також охоплюють експорт електроніки, зокрема підсилювачів і мікросхем, які британський уряд називає "критично важливими" для російського військово-промислового комплексу.

Цікаво! Крім того, нові обмеження стосуються постачання хімікатів, обладнання, металів і машин, аби скоротити можливості Росії у виробництві озброєння та розвитку промисловості.