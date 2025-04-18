Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Надзвичайного і Повноважного посла України в США Оксану Маркарову.

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Законопроєкт щодо санкцій проти китайських компаній вже на розгляді

Нещодавно до Палати представників США вже вдруге подали двопартійний законопроєкт щодо введення санкцій проти китайських організацій, які надають матеріальну підтримку російській агресії. Такий документ вже був презентований Конгресу попереднього скликання рік тому.

Йдеться про компанії, які постачають до Росії технології подвійного призначення, ведуть з країною оборонну співпрацю та проводять фінансові операції, що безпосередньо сприяють війні.

Законопроєкт вимагає від низки великих компаній Китайської Народної Республіки, які працюють з Росією, відмовитися від цієї співпраці протягом 180 днів,

– зазначила Маркарова.

В оригіналі проєкт закону має назву H.R.2914 "No Limits Act of 2025". Його авторами є голова Спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар та член комітетів Палати представників з податкової політики і з питань бюджету Джиммі Панетта.

Якщо законопроєкт підтримають, президент Сполучених Штатів зможе ввести санкції проти китайських суб’єктів, які надають матеріальну підтримку російській оборонно-промисловій базі та технологічному сектору. Також під обмеження за рішенням глави США можуть потрапити організації КНР, що залучені до військової модернізації або зловмисної кібер-діяльності та продажу зброї за кордон.

Окрім цього санкції США стосуватимуться "дочірніх компаній", філій китайських компаній за кордоном і російських фірм, які намагаються уникнути вже встановлених обмежень.

У законопроєкті визначено 43 компанії Китаю, які займаються авіацією, виробництвом зброї, ядерних корпорацій, інформаційних організацій тощо. Якщо за законопроєкт проголосують та підпишуть, то держсекретар, міністр оборони та міністр фінансів США мають подати Конгресу пропозиції щодо доцільності введення санкцій проти китайських оборонних, суднобудівних, авіабудівних корпорацій та компаній, що працюють у галузі енергетики.

Раніше Дональд Трамп заявив, що йому невідомо про постачання зброї з Китаю до Росії. Хоча про це у своїй заяві зазначав Володимир Зеленський.