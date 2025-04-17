Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Він сказав, що не знає нічого про постачання Китаєм зброї росіянам.

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Трамп відмовився коментувати постачання зброї з Китаю

Так він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна отримала відповідну інформацію від розвідки.

Зеленський напередодні повідомив, що йдеться, зокрема, про постачання артилерії та пороху.

Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Поняття не маю. Це його заява, не моя,

— сказав він.

До слова, заяви Зеленського можуть вплинути на Китай, зокрема через публічність, що може змусити Китай змінити свою позицію.

Ці заяви частково адресовані Дональду Трампу, щоб надати додаткові аргументи в протистоянні з Китаєм.