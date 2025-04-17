Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу розповів, що зміна української позиції щодо Китаю обумовлена тим, що Україна шукає нові підходи у взаємодії з Дональдом Трампом. Заява про участь китайських військових була, з одного боку, спрямована на Китай – і вона демонструє, що Україна не збирається приховувати такі дії.

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"А з другого боку – це був своєрідний пас Дональду Трампу. Мовляв, ось дивіться: ви намагаєтеся з Росією про щось домовитися, одночасно маєте проблеми з Китаєм, а Китай відверто воює на боці Росії. Ми даємо вам можливість – якщо вам потрібні додаткові аргументи в протистоянні з Китаєм, ось вони. Беріть і користуйтеся", – сказав Ігор Рейтерович.

Чи може публічність змінити дії Китаю

Він додав, що заяви, які зробив президент України Володимир Зеленський щодо безпосередньої участі Китаю у виробництві зброї, частково адресовані Трампу. Для України важливо озвучувати такі речі публічно, тому що деякі країни були надто "заколисані" миротворчими заявами Китаю про те, що він “не при справах”, що лише торгує з Росією і не займається військовими оборудками.

Отже, у цьому контексті це, можливо, не останнє подібне повідомлення з боку України. І це – наш спосіб спробувати вплинути на Китай. Адже публічність подібних заяв є для Китаю дуже неприємною,

– сказав Рейтерович.

Він додав, що публічність може змусити Китай тимчасово або повністю припинити допомогу Росії у війні проти України.