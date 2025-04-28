Действуют ли санкции

В начале 2025 года США, Великобритания и ЕС ввели новую волну санкций против десятков таких судов, принадлежащих или связанных с Россией.

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Как сообщает старший исследователь The Brookings Institution Робин Брукс, активность судов, попавших под американские санкции, снизилась на 85%.

А активность тех, на которые наложены совместные санкции США, Великобритании и ЕС, снизилась на 93%.

По словам Брукса, эти показатели являются прямым доказательством того, что санкционная политика действует и эффективно ограничивает способность России обходить международные ограничения на экспорт энергоресурсов.

Как действуют санкции против "теневого флота" России / Инфографика из поста Робина Брукса в Х