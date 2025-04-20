Торговельні війни змінюють фінансову карту – гігант UBS більше не головний серед банків
- Іспанський Santander став найбільшим банком континентальної Європи, випередивши швейцарський UBS через ринкові потрясіння від нових торговельних тарифів.
- Ринкова капіталізація UBS зменшилася до 85,7 млрд євро, тоді як у Santander вона досягла 91 млрд євро.
- UBS втратив лідерство після поглинання Credit Suisse, а у топ-5 банків континентальної Європи також увійшли BNP Paribas та UniCredit.
Іспанський Santander посунув швейцарський UBS з позиції найбільшого банку континентальної Європи за ринковою капіталізацією. Причиною цьому стали ринкові потрясіння, спровоковані новими торговельними тарифами.
Акції UBS впали
Як повідомляє Financial Times, із моменту оголошення тарифів 2 квітня акції UBS впали майже на 15%, інформує 24 Канал. Для порівняння, котирування Santander знизилися лише на 5%.
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"У результаті капіталізація UBS скоротилася до 85,7 мільярдів євро, тоді як у Santander вона сягнула 91 мільяр євро", – ідеться у статті.
UBS більше не лідер ринку
UBS втратив лідерство, яке утримував з серпня 2023 року після гучного поглинання Credit Suisse. Ще у лютому 2025 року його вартість наближалася до 120 млрд євро.
У топ-5 за капіталізацією банків континентальної Європи також увійшли:
- BNP Paribas (Франція) – 80,9 млрд євро
- UniCredit (Італія) – 78,9 млрд євро
Довідково. Найбільшим банком у Європі загалом залишається британський HSBC з ринковою капіталізацією 137,8 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 160,5 мільярдів євро).