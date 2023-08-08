Виробник "Байрактарів" підписав найбільший експортний контракт історії: хто купує безпілотники

Компанії Baykar вдалося підписати величезний контракт на експорт безпілотників. Апарати добре показали свою ефективність завдяки ЗСУ та стали затребуваними в усьому світі.

Безпілотники компанії Baykar стали надзвичайно популярними. Герої ЗСУ продемонстрували результати ефективного використання апаратів всьому світу, тому турецька компанія не має проблем з новими клієнтами.

Читайте також Генератори не дочекаються зими: в Україні можуть вимикати світло вже зараз

Хто придбає безпілотники на рекордну суму

Компанія Baykar повідомила про те, що підписала угоду про експорт безпілотників та подальшу співпрацю з Міністерством оборони Саудівської Аравії. Ця угода стала рекордною для Туреччини в оборонній та аерокосмічній галузі.

Ми також уклали Угоду про локалізацію технологій для Bayraktar AKINCI із SAMI Defense (дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії,

– йдеться у заяві Baykar.

Участь у підписанні угоди взяли також турецькі компанії ASELSAN і ROKETSAN.

"Bayraktar AKINCI не є звичайною зброєю чи літальним апаратом. Це розумний літаючий робот, оснащений десятками комп’ютерів, десятками тисяч рядків коду та штучним інтелектом", – сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар.

Нагадаємо, Україна просто зараз інвестує мільярди гривень у виробництво безпілотників, адже вони є вкрай потрібними на фронті.