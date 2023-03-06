Rozetka розвиває бізнес в Польщі та шукає нових співробітників
Джерело:AIN.UA
Інтернет-супермаркет Rozetka запустив польський сайт та шукає нових співробітників. Кому український бізнес готовий запропонувати роботу в Польщі, читайте далі.
Rozetka у Польщі
Спершу інтернет-супемаркет повідомив своїх споживачів, що у них з'явилась доставка у Польщу, а згодом запустив сайт з польським доменом та активно шукає співрорбітників.
Читайте також "Без причини": Zoom звільнив президента компанії Грега ТомбаНагадаємо, про те, що Rozetka запустила доставку до Польщі стало відомо ще у вересні 2022 року. Вона розповсюджувалась на харчові продукти, напої, засоби гігієни, одяг та інші товари широкого попиту.
Rozetka запустила польський сайт
Верстка польської версії сайту Rozetka повністю повторює українську. Разом з тим у Польщі інтеррент-супермаркет наразі пропонує помітно менший асортимент, а товарних категорій не так багато, як в українського сайту.
Як виглядає польський сайт Rozetka / Скриншот AIN.UA
Яких співробітників шукає Rozetka
На початку березня 2023 року компанія також розмістила кілька вакансій, що вказують на розвиток польської версії сайту.
- 3 березня стало відомо, що інтернет-супермакет шукає контент-менеджера зі знанням польської мови у напрямку побутової техніки. Цей спеціаліст має додавати та модерувати товари на сайті, а також перевіряти картки товарів на помилки.
- Також Rozetka шукає модератора перекладу на польську мову, який перекладатиме опис товарів для сайту та перевірятиме уже наявні переклади.