Rozetka розвиває бізнес в Польщі та шукає нових співробітників

6 березня 2023, 10:34
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Джерело:

AIN.UA

Інтернет-супермаркет Rozetka запустив польський сайт та шукає нових співробітників. Кому український бізнес готовий запропонувати роботу в Польщі, читайте далі.

Rozetka у Польщі

Спершу інтернет-супемаркет повідомив своїх споживачів, що у них з'явилась доставка у Польщу, а згодом запустив сайт з польським доменом та активно шукає співрорбітників. 

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Нагадаємо, про те, що Rozetka запустила доставку до Польщі стало відомо ще у вересні 2022 року. Вона розповсюджувалась на харчові продукти, напої, засоби гігієни, одяг та інші товари широкого попиту.

Rozetka запустила польський сайт

Верстка польської версії сайту Rozetka повністю повторює українську. Разом з тим у Польщі інтеррент-супермаркет наразі пропонує помітно менший асортимент, а товарних категорій не так багато, як в українського сайту.

Як виглядає польський сайт Rozetka / Скриншот AIN.UA

Яких співробітників шукає Rozetka

На початку березня 2023 року компанія також розмістила кілька вакансій, що вказують на розвиток польської версії сайту.

  • 3 березня стало відомо, що інтернет-супермакет шукає контент-менеджера зі знанням польської мови у напрямку побутової техніки. Цей спеціаліст має додавати та модерувати товари на сайті, а також перевіряти картки товарів на помилки.
  • Також Rozetka шукає модератора перекладу на польську мову, який перекладатиме опис товарів для сайту та перевірятиме уже наявні переклади.

Автор: Дар'я Вереньова