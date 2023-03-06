Rozetka у Польщі

Спершу інтернет-супемаркет повідомив своїх споживачів, що у них з'явилась доставка у Польщу, а згодом запустив сайт з польським доменом та активно шукає співрорбітників.

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Нагадаємо, про те, що Rozetka запустила доставку до Польщі стало відомо ще у вересні 2022 року. Вона розповсюджувалась на харчові продукти, напої, засоби гігієни, одяг та інші товари широкого попиту.

Rozetka запустила польський сайт

Верстка польської версії сайту Rozetka повністю повторює українську. Разом з тим у Польщі інтеррент-супермаркет наразі пропонує помітно менший асортимент, а товарних категорій не так багато, як в українського сайту.

Як виглядає польський сайт Rozetka / Скриншот AIN.UA

Яких співробітників шукає Rozetka

На початку березня 2023 року компанія також розмістила кілька вакансій, що вказують на розвиток польської версії сайту.