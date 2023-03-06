Rozetka в Польше

Сначала интернет-супемаркет сообщил своим потребителям, что у них появилась доставка в Польшу, а затем запустил сайт с польским доменом и активно ищет сотрудников.

Читайте также "Без причины": Zoom уволил президента компании Грега Томба

Напомним, о том, что Rozetka запустила доставку в Польшу, стало известно еще в сентябре 2022 года. Она распространялась на продукты питания, напитки, средства гигиены, одежду и другие товары широкого спроса.

Rozetka запустила польский сайт

Верстка польской версии сайта Rozetka полностью повторяет украинскую. Вместе с тем в Польше интеррент-супермаркет предлагает заметно меньший ассортимент, а товарных категорий не так много, как у украинского сайта.

Как выглядит польский сайт Rozetka / Скриншот AIN.UA

Каких сотрудников ищет Rozetka

В начале марта 2023 г. компания также разместила несколько вакансий, указывающих на развитие польской версии сайта.