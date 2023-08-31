Київський бізнесмен перерахував до бюджету Росії понад 50 мільйонів рублів, – СБУ

В українській столиці правоохоронці затримали бізнесмена, який після початку повномасштабної війни Росії перерахував до бюджету ворога мільйони рублів. Більше про це – далі у тексті.

СБУ у рамках розслідування зібрала докази проти власника торговельної компанії, яка спеціалізувалася на імпорту та реалізації в Україні кліматичної техніки зі Східної Азії. За версією правоохоронців, підприємець причетний до фінансування військової агресії Росії проти України.

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Київський бізнесмен став фігурантом справи СБУ

Наразі вказують, що за 2022 рік фігурант розслідування, якому СБУ повідомила про підозру, перерахував до російського бюджету понад 50 мільйонів рублів.

Додають, що підозрюваний також є засновником ще двох компаній, які пов'язані з торгівлею, у Москві. Перед початком повномасштабної війни Росії проти України бізнесмен виїхав до Європи, звідки й координує діяльність його компаній. Це стосується бізнесу на ринку агресора, який за минулий рік сплатив до російського бюджету мільйонні податки.

Ба більше, слідчі вважають, що за фактичне "операційне" управління усіма вище згаданими підприємствами відповідала фінансова директорка київської компанії підозрюваного. Загалом зловмисникам загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.