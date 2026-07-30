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Бізнес Актуальні новини Заробляв в Україні і спонсорував окупантів: СБУ викрила російського бізнесмена
30 липня, 14:06
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Заробляв в Україні і спонсорував окупантів: СБУ викрила російського бізнесмена

Ірина Гайдук

Служба безпеки України викрила російського бізнесмена, який приховав свій бізнес в Україні, але продовжив ним керувати, підтримуючи при цьому воєнну машину Росії. Наразі йому заочно повідомили про підозру.

Що вдалося встановити СБУ 

Мова йде про підсанкційного російського бізнесмена Юрія Васіна, розповіли в СБУ

Слідство встановило, що він після початку повномасштабної війни на певний час "переписав" свій бізнес в Україні на довірених осіб. 

Масштаби бізнесу вражають: 

  • загалом 40 об’єктів нерухомості;
  • мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних областях України;
  • загальна вартість активів – понад 1,5 мільярда гривень

Тому Васін не покинув такий масштабний бізнес і продовжив керувати діяльністю підприємств, отримуючи чималі прибутки. 

Водночас, за даними правоохоронців, підприємець активно співпрацював із заводами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами Росії через свої фірми на її території. 

У чому обвинувачують бізнесмена 

СБУ провела обшуки в офісах та за місцем проживання підконтрольних Васіну топменеджерів: 

  • у Києві;
  • Львові;
  • та Вінниці. 

Правоохоронці вилучили бухгалтерські звіти, чорнові записи, смартфони й комп’ютери, які містять докази незаконної діяльності підприємств. 

На підставі цього слідчі повідомили Васіну про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, щоправда, заочно, оскільки бізнесмен знаходиться за кордоном. 

Йому інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно з корисливих мотивів. 

Наразі правоохоронці проводять заходи, аби притягнути бізнесмена до відповідальності за вчинені злочини. 

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила бізнесмена, який перерахував до російського бюджету понад 50 мільйонів рублів.

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