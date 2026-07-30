Что удалось установить СБУ

Речь идет о российском бизнесмене Юрии Васине, находящемся под санкциями, сообщили в СБУ.

Следствие установило, что после начала полномасштабной войны он на некоторое время "переписал" свой бизнес в Украине на доверенных лиц.

Масштабы бизнеса впечатляют:

всего 40 объектов недвижимости;

сеть из 17 отелей и курортных комплексов в разных областях Украины;

общая стоимость активов – более 1,5 миллиарда гривен.

Поэтому Васин не отказался от такого масштабного бизнеса и продолжил руководить деятельностью предприятий, получая немалые доходы.

В то же время, по данным правоохранительных органов, предприниматель активно сотрудничал с заводами военно-промышленного комплекса и государственными военизированными структурами России через свои фирмы на территории этой страны.

Почему обвиняют бизнесмена

СБУ провела обыски в офисах и по месту жительства подконтрольных Васину топ-менеджеров:

в Киеве;

Львове;

и Виннице.

Правоохранители изъяли бухгалтерские отчеты, черновые записи, смартфоны и компьютеры, содержащие доказательства незаконной деятельности предприятий.

На основании этого следователи сообщили Васину о подозрении по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, правда, заочно, поскольку бизнесмен находится за границей.

Ему инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных повторно из корыстных мотивов.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, чтобы привлечь бизнесмена к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила бизнесмена, который перечислил в российский бюджет более 50 миллионов рублей.