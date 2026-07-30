Что удалось установить СБУ
Речь идет о российском бизнесмене Юрии Васине, находящемся под санкциями, сообщили в СБУ.
Следствие установило, что после начала полномасштабной войны он на некоторое время "переписал" свой бизнес в Украине на доверенных лиц.
Масштабы бизнеса впечатляют:
- всего 40 объектов недвижимости;
- сеть из 17 отелей и курортных комплексов в разных областях Украины;
- общая стоимость активов – более 1,5 миллиарда гривен.
Поэтому Васин не отказался от такого масштабного бизнеса и продолжил руководить деятельностью предприятий, получая немалые доходы.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В то же время, по данным правоохранительных органов, предприниматель активно сотрудничал с заводами военно-промышленного комплекса и государственными военизированными структурами России через свои фирмы на территории этой страны.
Почему обвиняют бизнесмена
СБУ провела обыски в офисах и по месту жительства подконтрольных Васину топ-менеджеров:
- в Киеве;
- Львове;
- и Виннице.
Правоохранители изъяли бухгалтерские отчеты, черновые записи, смартфоны и компьютеры, содержащие доказательства незаконной деятельности предприятий.
На основании этого следователи сообщили Васину о подозрении по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, правда, заочно, поскольку бизнесмен находится за границей.
Ему инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных повторно из корыстных мотивов.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, чтобы привлечь бизнесмена к ответственности за совершенные преступления.
Напомним, в Киеве СБУ разоблачила бизнесмена, который перечислил в российский бюджет более 50 миллионов рублей.