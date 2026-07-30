Що вдалося встановити СБУ
Мова йде про підсанкційного російського бізнесмена Юрія Васіна, розповіли в СБУ.
Слідство встановило, що він після початку повномасштабної війни на певний час "переписав" свій бізнес в Україні на довірених осіб.
Масштаби бізнесу вражають:
- загалом 40 об’єктів нерухомості;
- мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних областях України;
- загальна вартість активів – понад 1,5 мільярда гривень.
Тому Васін не покинув такий масштабний бізнес і продовжив керувати діяльністю підприємств, отримуючи чималі прибутки.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас, за даними правоохоронців, підприємець активно співпрацював із заводами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами Росії через свої фірми на її території.
У чому обвинувачують бізнесмена
СБУ провела обшуки в офісах та за місцем проживання підконтрольних Васіну топменеджерів:
- у Києві;
- Львові;
- та Вінниці.
Правоохоронці вилучили бухгалтерські звіти, чорнові записи, смартфони й комп’ютери, які містять докази незаконної діяльності підприємств.
На підставі цього слідчі повідомили Васіну про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, щоправда, заочно, оскільки бізнесмен знаходиться за кордоном.
Йому інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно з корисливих мотивів.
Наразі правоохоронці проводять заходи, аби притягнути бізнесмена до відповідальності за вчинені злочини.
Нагадаємо, у Києві СБУ викрила бізнесмена, який перерахував до російського бюджету понад 50 мільйонів рублів.