Перший серед західних компаній – світовий техногігант Ariston Group повернувся у Росію

Ariston Group, світовий лідер у сфері рішень для теплового комфорту, підтвердила, що згідно з указом російського диктатора Володимира Путіна, компанія Ariston Holding N.V. відновила повне володіння та управління своєю російською дочірньою компанією ТОВ "Арістон Термо Рус".

Що відбулося

Як зазначено в офіційному повідомленні Ariston Group, це рішення скасовує тимчасову передачу компанії під зовнішнє управління "Газпром Побутові системи" – дочірньої компанії російського газового гіганта, інформує 24 Канал. Раніше цей процес був здійснений відповідно до Указу Путіна №294 від 26 квітня 2024 року.

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Новий указ скасовує попереднє рішення Кремля, відновлюючи контроль Ariston Group над її російським бізнесом.

Довідково. "Арістон Термо Рус" працює в країні-агресора майже 50 років, має виробничі потужності поблизу Санкт-Петербурга та російську управлінську команду.

Наразі у компанії заявили про готовність відновити діяльність у Росії відповідно до санкційних обмежень.

В Ariston задоволені рішенням Кремля

Виконавчий голова Ariston Group Паоло Мерлоні прокоментував ситуацію.

"Ми задоволені рішенням російської влади. Це підтверджує нашу багаторічну відданість бізнесу в Росії, підтримку місцевих співробітників і тривалу діяльність компанії", – зазначив Мерлоні.

У Ariston Group також зазначили, що ситуація змусить Раду директорів переглянути рішення від 1 серпня 2024 року про деконсолідацію Ariston Thermo Rus і оцінку фінансових втрат, пов’язаних із цим процесом.