Середня зарплата по Україні становить 26 499 гривень до оподаткування. Після вирахування податків та зборів (ПДФО 18% і військовий збір 5%) середній "чистий" дохід на руки складає 20 404 гривні.

Які зарплати в українців?

Лідерами за доходами залишаються інформаційні технології, фінанси та авіація, тоді як найнижчі зарплати отримують працівники освіти, культури та творчих сфер, свідчать дані Державної служби статистики станом на липень 2025 року, передає 24 Канал.

Зарплати за секторами економіки

Сільське, лісове та рибне господарство – 24 929 гривень брутто (19 195 гривень "чистими"), з них сільське господарство – 24 833 гривень (19 121 гривень "чистими").

Промисловість – 29 063 гривень (22 379 гривень "чистими").

Будівництво – 22 775 гривень (17 537 гривень "чистими").

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту і мотоциклів – 31 424 гривень (24 196 гривень "чистими").

Транспорт і логістика

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 26 612 гривень (20 491 гривень "чистими").

Наземний і трубопровідний транспорт – 23 807 гривень (18 331 гривень "чистими").

Водний транспорт – 24 729 гривень (19 041 гривень "чистими").

Авіаційний транспорт – 57 946 гривень (44 618 гривень "чистими").

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту – 28 979 гривень (22 314 гривень "чистими").

Поштова та кур'єрська діяльність – 19 589 гривень (15 084 гривень "чистими").

Готельний бізнес та харчування

Тимчасове розміщування та організація харчування – 19 612 гривень (15 101 гривень "чистими").

Технології та фінанси

Інформація та телекомунікації – 67 222 гривень (51 761 гривень "чистими").

Фінансова та страхова діяльність – 55 994 гривень (43 115 гривень "чистими").

Нерухомість та професійні послуги

Операції з нерухомістю – 22 987 гривень (17 700 гривень "чистими").

Професійна, наукова та технічна діяльність – 34 068 гривень (26 232 гривень "чистими"), з них наукові дослідження та розробки – 26 354 гривень (20 293 гривень "чистими").

Адміністративні та державні послуги

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 20 341 гривень (15 663 гривень "чистими").

Державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування – 33 896 гривень (26 100 гривень "чистими").

Охорона здоров'я та освіта

Охорона здоров'я та соціальна допомога – 20 062 гривень (15 448 гривень "чистими"), з них охорона здоров'я – 20 326 гривень (15 651 гривень "чистими").

Освіта – 16 029 гривень (12 342 гривень "чистими").

Мистецтво, спорт та культура

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 18 150 гривень (13 976 гривень "чистими").

Творчість, мистецтво та розваги – 14 468 гривень (11 140 гривень "чистими").

Бібліотеки, архіви, музеї та заклади культури – 14 873 гривень (11 452 гривень "чистими").

Надання інших видів послуг – 29 123 гривень (22 425 гривень "чистими").

Яка мінімальна зарплата в Україні?