Чи очікувати на індексацію зарплат у вересні?

Йдеться про тих осіб, в кого "базовим" місяцем визначено січень та лютий 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Зокрема вперше право на індексацію виникло у липні 2025 році. Але не для всіх базових місяців. Зарплату в липні мали індексувати ті, у кого базовим був січень або лютий 2025 року.

Зверніть увагу! Якщо оклади підвищували у березні-червні, то права на індексацію не було з січня по серпень місяць.

Чи зміниться в Україні мінімальна зарплата?

Кабінет міністрів України затвердив другий сценарій макроекономічного прогнозу. У ньому спрогнозовані відповідні наслідки для економки країни, зокрема й очікування щодо мінімальної зарплати:

з 1 січня 2026 року – 8 647 гривень (замість очікуваних 8 688 гривень); з 1 січня 2027 року – 9 347 гривень (замість 9 374 гривні); з 1 січня 2028 року – 9 997 гривень (замість 10 059 гривень).

Однак розмір прожиткового мінімуму у 2026 році буде більшим, ніж очікувалось:

на одну особу – 3 209 гривень (замість очікуваних 3 171 гривні); дітей віком до 6 років – 2 817 гривень (замість 2 783 гривні); дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 гривні (замість 2 471 гривні); працездатних осіб – 3 328 гривень (замість 3 288 гривень);

Зауважте! Для осіб, які втратили працездатність, надаватимуть 2 595 гривень (замість очікуваних 2 564 гривні).

Яка наразі мінімальна зарплата в Україні?