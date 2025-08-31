Ожидать ли индексацию зарплат в сентябре?

Речь идет о тех лицах, у кого "базовым" месяцем определен январь и февраль 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Читайте также Какие зарплаты у учителей в Украине и в других странах Европы

В частности, впервые право на индексацию возникло в июле 2025 года. Но не для всех базовых месяцев. Зарплату в июле должны были индексировать те, у кого базовым был январь или февраль 2025 года.

Обратите внимание! Если оклады повышали в марте-июне, то права на индексацию не было с января по август месяц.

Изменится ли в Украине минимальная зарплата?

Кабинет министров Украины утвердил второй сценарий макроэкономического прогноза. В нем спрогнозированы соответствующие последствия для экономки страны, в том числе и ожидания относительно минимальной зарплаты:

с 1 января 2026 года – 8 647 гривен (вместо ожидаемых 8 688 гривен); с 1 января 2027 года – 9 347 гривен (вместо 9 374 гривен); с 1 января 2028 года – 9 997 гривен (вместо 10 059 гривен).

Однако размер прожиточного минимума в 2026 году будет больше, чем ожидалось:

на одного человека – 3 209 гривен (вместо ожидаемых 3 171 гривны); детей в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен (вместо 2 783 гривны); детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривны (вместо 2 471 гривны); трудоспособных лиц – 3 328 гривен (вместо 3 288 гривен);

Обратите внимание! Для лиц, утративших трудоспособность, будут предоставлять 2 595 гривен (вместо ожидаемых 2 564 гривны).

Какая сейчас минимальная зарплата в Украине?