Какая минимальная зарплата в 2025 году с учетом налогов?

Почасовая минимальная оплата в Украине по состоянию на текущий год – это 48 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Данная сумма установлена действующим законодательством. Речь идет о статье 8 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" от 19 ноября 2024 года № 4059-IX.

Однако следует учитывать налоги:

размер военного сбора 5%;

налог на доходы физических лиц 18%.

Сейчас уплата военного сбора составляет 5% от заработной платы. В то же время ставка налога на доходы физических лиц не изменилась. Для обычного работника она составляет 18%. То есть с заработной платы обычного наемного работника следует уплатить 23%.

С минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен нужно платить так:

размер военного сбора 5% – от 8 000 грн – 400 гривен; НДФЛ 18% – от 8 000 грн – 1 440 гривен.

Таким образом отчисления из заработной платы наемного работника в 2025 году составляют 23%,

– подытожили в Госстате.

Обратите внимание! То есть общая сумма удержаний из минимальной зарплаты – 1 840 гривен. Это означает, что работник, который работает за минимальную заработную плату, "чистыми" получит 6 160 гривен.