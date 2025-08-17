Какая минимальная зарплата в 2025 году с учетом налогов?
Почасовая минимальная оплата в Украине по состоянию на текущий год – это 48 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.
Читайте также Пенсии, налоги и штрафы: увеличат ли их вместе с минималкой
Данная сумма установлена действующим законодательством. Речь идет о статье 8 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" от 19 ноября 2024 года № 4059-IX.
Однако следует учитывать налоги:
- размер военного сбора 5%;
- налог на доходы физических лиц 18%.
Сейчас уплата военного сбора составляет 5% от заработной платы. В то же время ставка налога на доходы физических лиц не изменилась. Для обычного работника она составляет 18%. То есть с заработной платы обычного наемного работника следует уплатить 23%.
С минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен нужно платить так:
- размер военного сбора 5% – от 8 000 грн – 400 гривен;
- НДФЛ 18% – от 8 000 грн – 1 440 гривен.
Таким образом отчисления из заработной платы наемного работника в 2025 году составляют 23%,
– подытожили в Госстате.
Обратите внимание! То есть общая сумма удержаний из минимальной зарплаты – 1 840 гривен. Это означает, что работник, который работает за минимальную заработную плату, "чистыми" получит 6 160 гривен.
Вырастет ли минималка в 2026 году?
Согласно бюджетной декларации на 2026 год, минимальная зарплата несколько увеличится – до 8 688 гривен. В частности в 2027 году она вырастет до 9 374 гривен, а в 2028 году достигнет 10 059 гривен.