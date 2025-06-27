Наскільки зросла середня зарплата за місяць

Пенсійний фонд України оприлюднив середній показник заробітної плати, з якої сплачено страхові внески і яка враховується при розрахунку пенсії, за травень 2024 року.

Показник середньої зарплати

Він становить 20 355 гривень 40 копійок, повідомляє Пенсійний фонд України, передає 24 Канал.

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Для порівняння, у квітні середня заробітна плата за цим показником була 19 856 гривень, у березні – 19 430 гривень, у лютому – 18 589 гривень, а в січні – 18 660 гривень.

Зауважимо, що середній розмір заробітної плати за весь 2024 рік, з урахуванням сплачених страхових внесків, який береться до уваги при обчисленні пенсії, склав 17 486,60 гривень.



Середня зарплата в Україні / Інфографіка Пенсійного фонду

До слова, за даними Держстату, найвищу заробітну плату в Україні отримують працівники сфери "Інформація та телекомунікації". Зокрема, показники зросли на 32,6% і становлять 65 579 гривень.