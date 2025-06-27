Показатель средней зарплаты

Он составляет 20 355 гривен 40 копеек, сообщает Пенсионный фонд Украины, передает 24 Канал.

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Для сравнения, в апреле средняя заработная плата по этому показателю была 19 856 гривен, в марте – 19 430 гривен, в феврале – 18 589 гривен, а в январе – 18 660 гривен.

Заметим, что средний размер заработной платы за весь 2024 год, с учетом уплаченных страховых взносов, который принимается во внимание при исчислении пенсии, составил 17 486,60 гривен.



Средняя зарплата в Украине / Инфографика Пенсионного фонда

К слову, по данным Госстата, самую высокую заработную плату в Украине получают работники сферы "Информация и телекоммуникации". В частности, показатели выросли на 32,6% и составляют 65 579 гривен.