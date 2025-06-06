Найбільш оплачувані сфери

Найвищу заробітну плату в першому кварталі 2025 року отримують працівники сфери "Інформація та телекомунікації". Показники зарплат тут зросли на 32,6% і становлять 65 579 гривень, свідчать дані Держстату, інформує 24 Канал.

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Наступна сфера у рейтингу найбільш оплачуваних – "Фінансова та страхова діяльність". В середньому фінансисти отримують 50 289 гривень. Цей показник свідчить про зростання на 28,6%. Далі іде "Професійна, наукова та технічна діяльність", яка оплачується у 30 868 гривень на місяць і показує зростання на 17,3%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 20,6% до 28 184 гривень. Найнижчі зарплати в освіті – 14 307 гривень. Зарплатне зростання становить 13,1%.

Довідково. У доларовому еквіваленті середня зарплата по Україні зросла до 562 доларів, це вище за довоєнний рівень. У 2021 році вона становила 514 доларів.