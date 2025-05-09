Середня зарплата в Україні у квітні зросла: у яких сферах найвищий дохід

У квітні роботодавці в Україні пропонували в середньому 24 500 гривень зарплати. Це на 500 гривень більше, ніж у березні, і на 1 000 гривень більше, ніж у лютому.

Зарплати щомісяця зростають

Такі дані оприлюднила платформа з пошуку роботи Work.ua, передає 24 Канал. Зазначають, що з початку року спостерігається стабільне зростання – середня заробітна плата щомісяця збільшується на 500 гривень.

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Де найвищі зарплати

Найщедріші пропозиції, як і раніше, надходять з сектору оборони, IT та управлінських посад.

Серед професій із доходом вище середнього вирізняються:

медіабаєри – 65 000 гривень,

брокери – 60 000 гривень,

ортодонти – 58 750 гривень,

ендодонтисти – 55 000 гривень,

водії-міжнародники – 55 000 гривень,

акумуляторники, рієлтори та трейдери – по 52 500 гривень.

Також помітне зростання зарплат зафіксовано в кількох сферах: