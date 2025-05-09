9 травня, 15:10
Середня зарплата в Україні у квітні зросла: у яких сферах найвищий дохід
Основні тези
- У квітні середня зарплата в Україні зросла до 24 500 гривень, що на 500 гривень більше, ніж у березні.
- Найвищі зарплати пропонують у секторі оборони, IT та управлінських посад, зокрема медіабаєри отримують 65 000 гривень, брокери – 60 000 гривень.
У квітні роботодавці в Україні пропонували в середньому 24 500 гривень зарплати. Це на 500 гривень більше, ніж у березні, і на 1 000 гривень більше, ніж у лютому.
Зарплати щомісяця зростають
Такі дані оприлюднила платформа з пошуку роботи Work.ua, передає 24 Канал. Зазначають, що з початку року спостерігається стабільне зростання – середня заробітна плата щомісяця збільшується на 500 гривень.
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Де найвищі зарплати
Найщедріші пропозиції, як і раніше, надходять з сектору оборони, IT та управлінських посад.
Серед професій із доходом вище середнього вирізняються:
- медіабаєри – 65 000 гривень,
- брокери – 60 000 гривень,
- ортодонти – 58 750 гривень,
- ендодонтисти – 55 000 гривень,
- водії-міжнародники – 55 000 гривень,
- акумуляторники, рієлтори та трейдери – по 52 500 гривень.
Також помітне зростання зарплат зафіксовано в кількох сферах:
- у транспорті й автобізнесі – до 35 000 гривень (+8% за місяць),
- у сфері продажів та закупівель – до 32 500 гривень (+5%),
- у юридичному секторі – до 25 000 гривень (+5%),
- у страхуванні – майже 26 000 гривень (+4%).