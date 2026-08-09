Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше грошей
Українські роботодавці сьогодні пропонують вищі заробітні плати, ніж торік. Водночас між окремими професіями та містами зберігається суттєва різниця, яка може подекуди складати понад 10 тисяч гривень.
Середня зарплата в Україні
У серпні 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тисяч гривень, за даними платформи з пошуку роботи Work.ua.
Порівняно із серпнем минулого року цей показник збільшився на 20%.
На рівень зарплат впливають одразу кілька факторів. Компаніям дедалі складніше знаходити людей через:
- мобілізацію;
- міграцію;
- та загальні демографічні зміни.
Роботодавці змушені конкурувати за працівників, особливо у тих сферах, де відчувається гострий дефіцит кадрів. У результаті компанії підвищують зарплати, щоб залучити нових співробітників і втримати тих, хто вже працює.
Найбільше зростання зарплат
Водночас зростання зарплат не однаково торкнулося працівників у різних галузях. За даними порталу, найпомітніше за рік збільшилася оплата праці за такими професіями:
- вахтер – +83%;
- технолог на меблеве виробництво – +69%;
- покрівельник – +67%;
- муляр – +63%;
- викладач програмування – +60%;
- фахівець з моніторингу – +56%.
На 50 відсотків зросла оплата праці також у таких професіях, як інженер-будівельник, плиточник та спеціаліст зі штучного інтелекту.
Ця статистика демонструє, що бізнес частіше переглядає пропозиції для робітничих та технічних професій.
Де платять найбільше
Традиційно рівень заробітних плат значно відрізняється у різних містах України. Серпень 2026 року не став винятком.
Найкращу оплату праці пропонують компанії у великих містах, проте й серед них показники неоднакові.
Лідирує у цій статистиці Київ. За даними Work.ua, середня зарплата за вакансіями у столиці становить 36 400 гривень. В інших містах пропозиції скромніші:
- Львів – 32 500 гривні;
- Ужгород – 30 тисяч гривень;
- Одеса – 29 300 гривень;
- Дніпро – 29 тисяч гривень;
- Івано-Франківськ – 28 тисяч гривень;
- Чернівці – 27 800 гривень.
У Житомирі та Запоріжжі середня зарплата сягає 25 тисяч гривень. Менше – у Сумах, Херсоні, Кривому Розі, Кропивницькому тощо.
Водночас портал з пошуку роботи запевняє, що середня зарплата за дистанційну роботу сягає 37 500 гривень.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата в Україні сягнула позначки понад 30 тисяч гривень ще у березні 2026 року.