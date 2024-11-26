Яка середня зарплата для розрахунку пенсій
26 листопада 2024, 13:50Читать новость на русском
Пенсійний фонд оприлюднив дані про середню зарплату у вересні. Цю суму враховують при обчисленні розміру пенсії українців.
Середня зарплата українців
У вересні середня зарплата зросла на 24,1%, або на 3 502,48 гривні порівняно з показниками за аналогійний період минулого року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Штрафи для ФОПів суттєво зросли: за що стягують гроші
Ще на початку року середня зарплата складала – 14 974,56 гривні, а вже в лютому доросла до 15 267,60 гривень.
Далі ситуація змінювалася так:
- березень – 15 433,98 гривні;
- квітень – 16 847,98 гривні;
- травень – 17 178,87 гривні;
- червень – 18 806,63 гривні;
- липень – 17 346,90 гривень;
- серпень – 17 001,36 гривні;
- вересень – 18 020,86 гривні.
Нагадаємо! Наступного року 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам у 2025 році.