Яка середня зарплата для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд оприлюднив дані про середню зарплату у вересні. Цю суму враховують при обчисленні розміру пенсії українців.

Середня зарплата українців

У вересні середня зарплата зросла на 24,1%, або на 3 502,48 гривні порівняно з показниками за аналогійний період минулого року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Ще на початку року середня зарплата складала – 14 974,56 гривні, а вже в лютому доросла до 15 267,60 гривень.

Далі ситуація змінювалася так:

березень – 15 433,98 гривні;

квітень – 16 847,98 гривні;

травень – 17 178,87 гривні;

червень – 18 806,63 гривні;

липень – 17 346,90 гривень;

серпень – 17 001,36 гривні;

вересень – 18 020,86 гривні.

Нагадаємо! Наступного року 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам у 2025 році.