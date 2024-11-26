Средняя зарплата украинцев
В сентябре средняя зарплата выросла на 24,1%, или на 3 502,48 гривны по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Еще в начале года средняя зарплата составляла – 14 974,56 гривны, а уже в феврале доросла до 15 267,60 гривен.
Далее ситуация менялась так:
- март – 15 433,98 гривны;
- апрель – 16 847,98 гривны;
- май – 17 178,87 гривны;
- июнь – 18 806,63 гривны;
- июль – 17 346,90 гривен;
- август – 17 001,36 гривны;
- сентябрь – 18 020,86 гривны.
Напомним! В следующем году 67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2025 году.