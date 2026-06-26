Не лише кур'єри: де і кому на літньому підробітку платять до 60 тисяч гривень

Літній сезон традиційно приносить не лише більше вакансій, а й нові можливості для заробітку. Роботодавці активно шукають працівників у будівництві, логістиці, торгівлі, сфері обслуговування та виробництві, пропонуючи зарплати, які в окремих випадках сягають 60 тисяч гривень.

Скільки можна заробити на сезонній роботі

Рівень оплати праці на сезонних вакансіях здебільшого відповідає середнім зарплатам у тих сферах, де відкриті такі пропозиції. Про це свідчать дані платформи Work.ua, пише 24 Канал.

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Наприклад, кухар – до 60 000 гривень, вожатий в табір – від 10 000 до 30 000 гривень, пакувальник – від 20 000 до 40 000 гривень, – зазначають на платформі.

Аналітика OLX Робота також демонструє, що найбільше вакансій наразі відкрито у сфері будівництва та серед робітничих спеціальностей:

Будівельникам пропонують 231 вакансію із середньою оплатою 45 тисяч гривень, а електрикам – 22 вакансії із зарплатою на рівні 35 тисяч гривень. У сфері клінінгу та домашнього персоналу також спостерігається стабільний попит на працівників. Для прибиральниць відкрито 226 вакансій із середньою зарплатою 17,1 тисячі гривень. Доглядальницям пропонують 37 вакансій із зарплатою 12,3 тисячі гривень, двірникам – 15 вакансій із оплатою 18 тисяч гривень, а няням – 11 вакансій із середньою зарплатою 14,3 тисячі гривень. Чимало можливостей для заробітку є й у логістиці, складському господарстві та доставці. Роботодавці шукають 207 вантажників із зарплатою близько 26,4 тисячі гривень, 118 водіїв із оплатою 32,5 тисячі гривень, 52 комірників із зарплатою 37,5 тисячі гривень та 42 кур’єрів, яким готові платити в середньому 40 тисяч гривень. У торговельній сфері відкрито 119 вакансій для продавців із зарплатою близько 21 тисячі гривень. Для касирів доступно 28 вакансій із середньою оплатою 24,5 тисячі гривень, а ще 13 пропозицій припадають на інші торговельні спеціальності із зарплатою близько 16 тисяч гривень. Серед виробничих професій та робітничих спеціальностей найбільше вакансій роботодавці пропонують комплектувальникам. Для них відкрито 46 вакансій із зарплатою 23 тисячі гривень. Також є 28 пропозицій для різноробочих із оплатою 22,5 тисячі гривень та 18 вакансій пакувальників із зарплатою 25,8 тисячі гривень. Не залишається без попиту й сфера охорони. Для охоронців роботодавці розмістили 44 вакансії із середньою зарплатою 18,9 тисячі гривень. Для сторожів відкрито 15 вакансій, де пропонують близько 12,8 тисячі гривень.

Серед незвичних варіантів літнього підробітку можна знайти роботу аніматора із середньою зарплатою 28,3 тисячі гривень, вихователя – близько 13 тисяч гривень, фотографа – 22,5 тисячі гривень та тракториста – 32,5 тисячі гривень.

Водночас, як зазначає керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна, найкраще оплачуються зовсім інші сезонні спеціальності.

Найвищі зарплати для сезонної зайнятості на вакансіях трактористів – 38,8 тисячі гривень та шиномонтажників – 38,1 тисячі гривень. На вакансії кухарів, касирів та водіїв у середньому роботодавці готові платити 32 – 33 тисячі гривень,

– зазначає експертка.

До слова, популярністю користується літня робота в агросекторі. Дефіцит персоналу в агропромисловому секторі вже сягає майже 30%.

Найбільше бракує саме висококваліфікованих фахівців виробничого напряму: механізаторів, операторів, працівників зернопереробних підприємств, сервісних інженерів, агрономів та інших спеціалістів, від роботи яких залежить виробництво, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції.