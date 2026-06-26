Сколько можно заработать на сезонной работе

Уровень оплаты труда на сезонных вакансиях в основном соответствует средним зарплатам в тех сферах, где открыты такие предложения. Об этом свидетельствуют данные платформы Work.ua, пишет 24 Канал.

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Например, повар — до 60 000 гривен, вожатый в лагерь — от 10 000 до 30 000 гривен, упаковщик — от 20 000 до 40 000 гривен, — отмечают на платформе.

Аналитика OLX Работа также показывает, что больше всего вакансий сейчас открыто в сфере строительства и среди рабочих специальностей:

Строителям предлагают 231 вакансию со средней зарплатой 45 тысяч гривен, а электрикам — 22 вакансии с зарплатой на уровне 35 тысяч гривен. В сфере клининга и домашнего персонала также наблюдается стабильный спрос на работников. Для уборщиц открыто 226 вакансий со средней зарплатой 17,1 тысячи гривен. Уходницам предлагают 37 вакансий с зарплатой 12,3 тысячи гривен, дворникам – 15 вакансий с оплатой 18 тысяч гривен, а няням – 11 вакансий со средней зарплатой 14,3 тысячи гривен. Немало возможностей для заработка есть и в логистике, складском хозяйстве и доставке. Работодатели ищут 207 грузчиков с зарплатой около 26,4 тысячи гривен, 118 водителей с оплатой 32,5 тысячи гривен, 52 кладовщиков с зарплатой 37,5 тысячи гривен и 42 курьеров, которым готовы платить в среднем 40 тысяч гривен. В сфере торговли открыто 119 вакансий для продавцов с зарплатой около 21 тысячи гривен. Для кассиров доступно 28 вакансий со средней зарплатой 24,5 тысячи гривен, а еще 13 предложений приходятся на другие торговые специальности с зарплатой около 16 тысяч гривен. Среди производственных профессий и рабочих специальностей больше всего вакансий работодатели предлагают комплектовщикам. Для них открыто 46 вакансий с зарплатой 23 тысячи гривен. Также есть 28 предложений для разнорабочих с оплатой 22,5 тысячи гривен и 18 вакансий упаковщиков с зарплатой 25,8 тысячи гривен. Не остается без спроса и сфера охраны. Для охранников работодатели разместили 44 вакансии со средней зарплатой 18,9 тысячи гривен. Для сторожей открыто 15 вакансий, где предлагают около 12,8 тысячи гривен.

Среди необычных вариантов летнего подработки можно найти работу аниматора со средней зарплатой 28,3 тысячи гривен, воспитателя — около 13 тысяч гривен, фотографа — 22,5 тысячи гривен и тракториста — 32,5 тысячи гривен.

В то же время, как отмечает руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, лучше всего оплачиваются совсем другие сезонные специальности.

Самые высокие зарплаты для сезонной занятости предлагаются на вакансиях трактористов — 38,8 тысячи гривен и шиномонтажников — 38,1 тысячи гривен. На вакансии поваров, кассиров и водителей в среднем работодатели готовы платить 32–33 тысячи гривен,

– отмечает эксперт.

К слову, популярностью пользуется летняя работа в агросекторе. Дефицит персонала в агропромышленном секторе уже достигает почти 30%.

Больше всего не хватает именно высококвалифицированных специалистов производственного направления: механизаторов, операторов, работников зерноперерабатывающих предприятий, сервисных инженеров, агрономов и других специалистов, от работы которых зависит производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.